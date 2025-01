Scuola dei beni comuni a Ragusa, si comincia con Massimo Giannini

Attualità

Nuovo ciclo di incontri tematici con ospiti d'eccezione: si comincia il 18 gennaio

La Scuola dei Beni Comuni di Ragusa riaprirà le sue porte il 18 gennaio 2025, inaugurando un nuovo ciclo di incontri tematici con un ospite d’eccezione: Massimo Giannini (nella foto). L’evento, nell’auditorium Falcone Borsellino di Ibla, segnerà così l’inizio di un anno ricco di appuntamenti e dibattiti su temi di grande rilevanza sociale e politica. Giannini, noto giornalista e direttore de “La Stampa”, affronterà il tema dell’autonomia differenziata, una questione cruciale che riguarda la riforma costituzionale e l’equilibrio tra diritti e libertà individuali e collettive. L’autonomia differenziata è infatti un argomento di grande attualità, che solleva interrogativi su come cambieranno i nostri diritti e le libertà, e se sarà più difficile realizzare il bene comune.

Dopo Massimo Giannini, il 1 febbraio sarà la volta di Gianfranco Viesti, economista e professore universitario, che continuerà il dibattito sull’autonomia differenziata. Il 14 e 15 marzo, Bruno Giordano e Luciano Canfora condurranno un seminario-dialogo sulla Costituzione, intitolato “Il Mestiere di Cittadino”. In una delle sue celebri riflessioni, Luciano Canfora ha detto: “Il mestiere di cittadino non si impara sui banchi di scuola, ma nella partecipazione attiva alla vita della comunità e nella difesa quotidiana dei propri diritti.”