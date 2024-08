Serate danzanti non autorizzate a Donnalucata e a Marina di Ragusa, sanzionati i gestori delle strutture

Cronaca

Controlli amministrativi a tappeto da parte della polizia di Stato

In esito agli accertamenti conseguenti ai mirati servizi di prevenzione, controllo e vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento nelle località balneari dei Comuni della Provincia – anche per le verifiche sulle emissioni sonore e la mescita di bevande alcoliche – disposti dalla Questura di Ragusa, gli agenti della polizia di Stato hanno riscontrato più violazioni di legge da parte dei gestori di due locali di somministrazione alimenti e bevande trasformati abusivamente in luoghi di pubblico spettacolo.

In particolare, in occasione dei controlli amministrativi effettuati dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura in uno stabilimento balneare sito a Marina di Ragusa, è stato accertato che, nonostante il titolare fosse già stato in precedenza diffidato dal questore a non effettuare attività di pubblico spettacolo senza avere ottenuto il previsto titolo autorizzatorio, negli spazi di pertinenza della concessione demaniale, era in corso di svolgimento un intrattenimento danzante in assenza della verifica di agibilità della struttura ed in assenza della licenza del Questore di cui agli artt. 68 e 80 del Tulps.

Analogamente personale del commissariato di Ps di Modica, in occasione di mirati servizi di controllo effettuati in un esercizio pubblico sito nel Comune di Scicli – frazione di Donnalucata, accertava che nell’area di pertinenza dello stesso era stato preventivamente organizzato ed era in corso di svolgimento un intrattenimento danzante con la partecipazione di centinaia di persone in assenza della licenza del questore di cui agli artt. 68 e 80 del Tulps.