Servizi turistici regionali, la Cisl Fp Rg Sr: “Gravi disservizi con la nuova legge 6/2025”

Attualità

Il segretario generale Bonarrigo: "Rischiamo il blocco concreto del settore ricettivo"

Servizi turistici regionali, gravi i disservizi causati dall’applicazione della nuova legge regionale 6/2025. Lo denuncia la Cisl Fp Ragusa Siracusa che evidenzia come, se si continua così, si rischia di andare verso il concreto blocco del settore ricettivo. Il segretario generale Mauro Bonarrigo (nella foto) parla di “trasferimenti di nuove competenze e maggiore carico di lavoro ad invarianza, però, dei numeri di personale presenti e di professionalità disponibili negli uffici, che rischiano di procurare ritardi di carattere burocratico e forti ripercussioni sul settore ricettivo nel territorio di Ragusa e Siracusa. Necessitano – aggiunge – interventi celeri che si traducano in soluzioni concrete, indispensabili a garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa a supporto degli adempimenti relativi ai servizi turistici”.

Giuseppe Implatini, coordinatore enti regionali area Siracusa, spiega che cosa sta accadendo nei due territori, quello ibleo e quello aretuseo: “Come probabilmente non è ancora noto a tutti gli utenti e operatori del settore e va invece pubblicamente chiarito, la Legge regionale 25 febbraio 2015 n. 6, ha introdotto nuove procedure nell’ambito della “Disciplina delle strutture turistico ricettive”, trasferendo ufficialmente dai Liberi consorzi comunali al dipartimento regionale del Turismo le gravose competenze relative alle procedure di controllo e autorizzative delle stesse, Si tratta di espletare attentamente migliaia di pratiche, tra quelle che riguardano gli “affitti brevi” e le “strutture ricettive”, provenienti dal Suap o dal Libero consorzio, poi trasmesse a mezzo pec al dipartimento Turismo e da questo poi girate senza approfondite istruzioni e indicazioni ai Servizi periferici, senza, è bene precisare, alcuna valutazione preventiva dello stato degli organici degli stessi e della quantità di pratiche che si dispone di lavorare”.

“Una circostanza allarmante – prosegue Implatini – riassunta anche in una nota congiunta inviata dai dirigenti degli uffici periferici al dipartimento, che, malgrado le motivate osservazioni, continua ad impartire direttive carenti di concreti approfondimenti, ma senza, cosa più importante, affrontare il tema di quale personale dovrebbe svolgere gli incarichi viste le gravissime e note carenze di organico. Un irrazionale gioco allo “scaricabarile” che sta provocando gravissimi disagi agli operatori del settore, completamente spiazzati e confusi circa le responsabilità della situazione di stallo creatasi per via della L.R. n.6/2025 e che hanno prodotto anche diffide curate dalle associazioni dei consumatori”.