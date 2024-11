Settima sconfitta stagionale per la Virtus Ragusa

Sport

Il primo quarto è fatale al team di coach Recupido. E mercoledì arriva Desio

La Virtus incappa nella settima sconfitta stagionale, la quarta (su 4) in trasferta. Com’era già capitato nel k.o. contro l’Andrea Costa, sempre al PalaRuggi, la squadra di Recupido è negativa nell’approccio alla partita, finendo per accumulare un ritardo che si rivela fatale: 85-67. Ragusa, rianimata da Gaetano, rimonta fino al -9 nel secondo quarto, ma i padroni di casa sono cinici a sfruttare ogni incertezza della Virtus, controllando il ritmo e il risultato dall’inizio alla fine. A Ragusa non basta la buona prestazione di Gaetano, 17 punti e 21 di valutazione. Per Imola Masciarelli chiude con 21 punti e 5/8 da tre.

Dopo un timido testa a testa iniziale, Imola rompe gli indugi, e grazie a un Masciarelli in serata di grazia, sigla il primo allungo sul 15-4. Recupido è subito costretto al timeout. La sua difesa fatica a contenere la transizione dei padroni di casa che, dopo la tripla di Kosic, mettono a punto un altro parziale letale: 10-0. Significa che la Neupharma è già scappata sul 25-7, con Ragusa penalizzata dai falli (Simon è a quota 2) oltre che dalle pessime percentuali dal campo. Erkmaa e Gaetano sbloccano la Virtus in attacco, ma l’ultimo canestro del quarto porta la firma di Anaekwe: 28-11 al 10’. Imola, nella seconda frazione, tocca il massimo vantaggio sul +19, complice la schiacciata prepotente di Anaekwe. A quel punto un 6-0 ospite, frutto delle triple di Kosic e Bertocco, fa tornare alta l’attenzione della partita. Ragusa sistema qualcosa dietro e si adegua alle caratteristiche dell’avversario, producendo punti in contropiede: l’inchiodata di Gaetano, su passaggio a tutto campo di Erkmaa, sembra riaprire i giochi (39-30 al 18’), ma altre due triple in fila della Neupharma ristabiliscono le distanze. All’intervallo gli ospiti pagano quattordici lunghezze di ritardo: 45-31.

Per il primo canestro della partita di Simon bisogna attendere l’inizio del terzo quarto, che coincide col momento migliore della Virtus. Dopo la tripla del +15 di Valentini, Gaetano sale in cattedra e permette a Ragusa di gareggiare ad armi pari, anche se il divario rimane sempre sopra la doppia cifra. E’ il solito Masciarelli a infliggere un duro colpo ai ragazzi di Recupido, con due triple di fila che valgono il 59-42 per la Neupharma al 27’. Vaulet eguaglia il massimo vantaggio sul +19, alla fine del periodo l’inerzia è tutta dalla parte dei padroni di casa: 65-48. L’ultimo quarto diventa una formalità per i romagnoli, che scappano sul +22 col solito Masciarelli. Bertocco, con un paio di zampate dall’arco, rende il passivo meno amaro, ma Imola non dà mai l’impressione di distrarsi e continua a condurre con autorevolezza: 76-57 al 35’. Il punteggio finale, severo per Ragusa, è la fotografia di un approccio rivedibile, ma soprattutto di un periodo in cui gira tutto male. Mercoledì sera si torna subito in campo, al PalaPadua, contro Desio, poi altre tre partite in sette giorni contro Fidenza, Crema e San Vendemiano.

IL TABELLINO

Neupharma Imola-Virtus Ragusa 85-67

Neupharma Imola: Masciarelli 21, Fiusco, Morina 5, Valentini 12, Vaulet 19, Magagnoli, Vannini, Santandrea 2, Anaekwe 12, Kadjividi 6, Ambrosin 3, Ricci 5. All.: Galetti

Virtus Ragusa: Erkmaa 11, Piscetta 4, Bertocco 15, Simon 2, Gloria 3, Tumino ne, Vavoli 9, Gaetano 17, Mirabella, Kosic 6. All.: Recupido

Arbitri: Nonna di Milano e Spinello di Vigevano

Parziali: 28-11,45-31; 65-48.