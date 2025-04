Settimana dell’ambiente a Ragusa, il Libero consorzio ci prova a sanare problemi atavici

Attualità

Questa mattina l'appuntamento tenutosi in Prefettura

Un momento di confronto tra istituzioni e associazioni ambientaliste presso il salone della Prefettura per fare il punto sulle numerose attività messe in campo dal Libero consorzio comunale di Ragusa, “tanti semi piantati, che spetterà a istituzioni, associazioni, scuole e cittadini far rifiorire”, ha commentato la commissaria Patrizia Valenti. Questa mattina la tavola rotonda in Prefettura a Ragusa, alla presenza del prefetto Giuseppe Ranieri e del direttore generale dell’ente di viale del Fante, Nitto Rosso.

La sesta edizione della Settimana dell’Ambiente prosegue l’11 aprile con la visita didattica alla Riserva Macchia Foresta del Fiume Irminio ed il 12 aprile con la visita guidra presso la Cava Sant’Antonino e il sito archeologico “Ronna Fridda”.