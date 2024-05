Settimana dell’ambiente a Ragusa, l’incubatoio di valle dell’Irminio aperto per le visite

Attualità

Le iniziative promosse dal Libero consorzio comunale. Nello specifico, appuntamento a martedì 28 maggio

Proseguono le attività svolte all’interno dell’incubatoio di valle dell’Irminio che sarà visitabile il prossimo 28 maggio, durante la Settimana dell’Ambiente. Sito presso il Mulino San Rocco nella Cava San Leonardo, il primo ed unico incubatoio di valle pubblico in Sicilia sta sviluppando tutte le sue potenzialità, grazie alla collaborazione tra Libero Consorzio comunale di Ragusa, la Fipsas di Ragusa e i biologi Antonino Duchi e Monica Giampiccolo.

All’interno della struttura di proprietà dell’ente provinciale, recentemente restaurata ed ampliata con fondi europei, si svolgono importanti iniziative a partire dalla produzione di novellame da ripopolamento autoctono di alta qualità, attività di educazione ambientale rivolte alle scuole iblee, monitoraggio ittico-ambientale e ricerca scientifica. L’incubatoio ha permesso di riattivare la riproduzione artificiale della trota selvatica siciliana al fine del ripopolamento delle acque libere. Non è infine da trascurare la continuazione dei monitoraggi ittici svolta dagli stessi Biologi e guardiapesca con la collaborazione scientifica del prestigioso Laboratorio di Genetica dell’Università di Girona in Spagna coordinato dalla ricercatrice Nuria Sanz-Ballosera, una delle maggiori esperte internazionali di genetica dei salmonidi. Il Libero Consorzio comunale partecipa inoltre con alcuni suoi funzionari al progetto Open Rivers, promosso dal Centro Italiano Riqualificazione Fluviale (CIRF) e che vede come partecipanti i soci di Fipsas Ragusa e Legambiente il Carrubo Ragusa.