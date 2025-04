Settimana Santa in provincia di Ragusa, l’on. Abbate: “Stanziati fondi pari a 150mila euro”

Attualità

"Credo fortemente nella valenza di questi riti antichissimi"

“Siamo arrivati finalmente alla Settimana Santa in provincia di Ragusa, una serie di appuntamenti imperdibili per migliaia di fedeli e devoti che aprono ufficiosamente anche la stagione turistica della nostra provincia”. A parlare è l’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) che in prima persona è stato accanto ai comitati organizzatori delle singole feste riuscendo a stanziare nell’ultima finanziaria regionale un contributo totale di 150mila euro da suddividersi per la parrocchia di S.Maria di Betlemme a Modica (25mila euro), per la parrocchia di S.Maria La Nova a Scicli (25mila euro), per le parrocchie S.Maria Maggiore (50mila euro) e SS. Annunziata (50mila euro) a Ispica. “Credo fortemente nella valenza di questi riti antichissimi che, perpetuandosi ogni anno, riescono a suscitare sempre forti emozioni nei presenti. Feste come la Madonna Vasa Vasa a Modica, il Gioia a Scicli, il Cristo alla Colonna e il Cristo alla Croce a Ispica rappresentano la stessa essenza di queste comunità. Tradizioni tramandate da padre in figlio che sono arrivate ai giorni nostri con la stessa forza di coinvolgimento che hanno avuto nei secoli. Inoltre, soprattutto da qualche anno a questa parte, sono diventati un volano di attrazione turistica non indifferente. Sono sempre di più gli italiani ma anche gli stranieri che si programmano una settimana di vacanza proprio nella nostra zona per assistere a queste celebrazioni. L’indotto economico generato da questi spostamenti è veramente notevole ed apre in un certo senso la lunga stagione turistica primaverile ed estiva. Ho ritenuto perciò doveroso, dopo attente riflessioni condivise con i referenti locali in ogni comune, inserire nella programmazione economica regionale 2025 un aiuto ai comitati organizzatori che ogni anno si spendono tanto per pura fede e devozione, con l’augurio che l’importanza della Settimana Santa Iblea possa crescere sempre di più”.

