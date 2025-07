Si ferisce gravemente al braccio e si accascia in un lago di sangue per strada: giallo a Vittoria

l'indagine

Si tratta di un albanese. Secondo la Polizia potrebbe trattarsi di una lite in famiglia

Un uomo insanguinato è stato trovato accasciato, in un lago di sangue, nel centro storico di Vittoria (Ragusa), in via Gaeta. Alcuni passanti hanno allertato il 118 e la polizia. La vittima, di nazionalità albanese, è stata portata in ospedale. Ha una profonda ferita al braccio, ma non è in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe uscito ferito dalla sua abitazione, in via La Marmora, e sarebbe salito in auto forse nel tentativo di raggiungere l’ospedale. In via Gaeta, però, ha arrestato la marcia: non riusciva più a proseguire. È sceso dalla vettura e si è accasciato. Agli agenti la moglie e il cognato, entrambi albanesi, hanno riferito che l’uomo si sarebbe ferito in casa con del vetro. Gli investigatori sospettano che sia stato ferito nel corso di una lite familiare.

