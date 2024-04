Sicindustria Ragusa fornisce ai giovani le competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro

Attualità

Dopo il successo dell'iniziativa "Tripla A", sarà formata una seconda classe per 12 ragazzi che acquisiranno le competenze di saldatore

Fornire ai giovani le competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro. È questo l’obiettivo che ha portato Sicindustria Ragusa in collaborazione con Randstad Italia a lanciare, lo scorso autunno, il primo percorso di Academy Aziendale Associativa, “Tripla A”: 11 studenti selezionati con il coinvolgimento degli Istituti tecnici secondari del territorio sono stati formati in ambito d’impiantistica elettrica; meccanica; pneumatica e oleodinamica seguendo quelle che erano le richieste specifiche delle imprese. “Il risultato è stato straordinario – commenta Ciro Lambro, presidente del Comitato Piccola Industria di Sicindustria Ragusa – perché di questi 11 studenti, 9 sono già stati assunti dalle nostre aziende”. Ed è così che si è deciso di creare una seconda classe per 12 ragazzi che acquisiranno le competenze di saldatore: saranno tre i gruppi di ragazzi accolti all’interno delle aziende per la parte di affiancamento e acquisizione delle competenze tecniche”.

I partecipanti, al termine delle lezioni formative, sosterranno l’esame di presa patentino che verrà rilasciato e certificato da Iis – Istituto Italiano della Saldatura. Capofila di questa edizione sono le imprese “Industrie Meccaniche MO.I.ME., “Impresa Carpenteria Metallica I.C.M.” e “Infissi e Carpenteria C.M.P.”.

“La selezione – commenta l’area manager Sicilia di Randstad Italia, Bruno Piccoli – ha centrato anche l’obiettivo di sostenibilità e inclusione. Attraverso la partnership con la Cooperativa FO.CO. di Chiaramonte Gulfi sono stati infatti selezionati 4 beneficiari richiedenti asilo politico, con l’obiettivo di potenziare lo sviluppo sostenibile del territorio e per la valorizzazione delle aspirazioni di ogni talento, affrontando l’inclusione come unicità e offrendo dignità lavorativa ai candidati”.