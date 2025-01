Sicurezza a Vittoria, vertice a palazzo di Città: “Pronti a formare un fronte comune”

Attualità

Dopo i furti con spaccata degli ultimi giorno, a palazzo di Città questa sera un confronto con gli operatori economici. Ecco che cosa è emerso

Vertice con i commercianti convocato in Municipio, nella serata di oggi, dal sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. Al centro dell’attenzione l’emergenza sicurezza dopo i furti con spaccata verificatisi in città. E’ stato illustrato, inoltre, quanto emerso qualche giorno fa in Prefettura in occasione della riunione che era stata appositamente convocata. Fra i presenti i deputati regionali Nello Dipasquale e Stefania Campo e il senatore di Fdi, Salvo Sallemi (nella foto).

L’arrivo del senatore Sallemi è stato caratterizzato da qualche momento di imbarazzato dal momento che lo stesso ha cercato posto tra il pubblico affermando di non essere stato invitato. Il nodo, però, si è risolto dopo che lo stesso senatore è stato accompagnato al tavolo. Il senatore ha assicurato che si farà carico di interloquire con il ministero, così come aveva già dichiarato nei giorni scorsi, considerando il fatto che l’emergenza ordine pubblico riguarda non solo Vittoria ma l’intera provincia. Il senatore ha auspicato che anche il sindaco Aiello possa partecipare all’incontro con il ministro Piantedosi.

Il sindaco, nel suo intervento, ha ribadito che è importante il fatto che possa esserci unione, sinergia, perché soltanto così sarà possibile riuscire a riprendere in mano la città. Numerosi gli operatori economici presenti, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali, che hanno ascoltato con interesse quanto emerso durante il dibattito.