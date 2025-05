Sicurezza in Sicilia: peggiorano i dati relativi a furti, rapine e atti vandalici per gli operatori del terziario di mercato

Attualità

Il report "Legalità, ci piace!" di Confcommercio. Il presidente regionale Manenti evidenzia i dati isolani

Continuare a investire nella cultura della legalità. E’ l’appello che lancia Confcommercio in occasione della presentazione della ricerca “Più sicurezza per territori, imprese e città”, realizzata dall’ufficio studi Confcommercio e presentata in occasione della dodicesima edizione della Giornata nazionale “Legalità, ci piace!” promossa dalla confederazione per sostenere la cultura della legalità come condizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale. Il presidente nazionale Carlo Sangalli e la vicepresidente con delega alla Legalità e alla Sicurezza, Patrizia Di Dio, hanno illustrato i dati relativi al territorio italiano. Il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti (nella foto), evidenzia, invece, quelli che riguardano il Sud e le Isole, con riferimento, dunque, anche al nostro territorio regionale. Ecco le voci indicative del report per la Sicilia.

Livelli di sicurezza. Il 28,6% delle imprese del terziario di mercato percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2024, percentuale inferiore al dato nazionale (30,0%).

Andamento crimini. Furti (29,0%), rapine (28,4%), atti di vandalismo e spaccate (27,6%) sono i fenomeni criminali percepiti in maggior aumento dalle imprese del terziario di mercato. Le percentuali sono superiori ai valori nazionali (28% i furti; 25,3% rapine; 25,4% atti di vandalismo e spaccate).

Esposizione alla criminalità. Il 29,3% degli imprenditori teme il rischio di essere esposto a fenomeni criminali come furti, rapine, atti vandalici, aggressioni, etc. Il dato è inferiore a quello nazionale pari al 31,3%. I furti sono il crimine che preoccupa di più in termini di sicurezza personale, dei propri collaboratori e della propria impresa (32,5%). Il valore è sostanzialmente in linea con il dato italiano pari a 33,2%.

Baby gang e mala movida. Il 15,8% delle imprese in Sicilia dichiara di aver riscontrato episodi criminali legati alla presenza delle “baby gang” nella zona di operatività dell’impresa (il dato è inferiore al valore Italia pari al 21,3%) e di questi il 48% è preoccupato per la propria attività. Il 27% degli imprenditori teme il fenomeno della “mala movida” (dato inferiore rispetto a quello nazionale pari al 30,2%), soprattutto per il degrado urbano (59,5%) e per atti di vandalismo e danneggiamenti alle strutture (37,9%).

Episodi di usura e racket. Il 21,2% degli imprenditori dichiara di essere «molto preoccupato» per il rischio di racket e usura. Valore inferiore rispetto al dato nazionale pari al 25,8%. Di fronte a questi fenomeni, il 59,8% degli imprenditori ritiene che si dovrebbe sporgere denuncia (dati inferiori a quelli nazionali pari al 63,1%).

Abusivismo e contraffazione. Il 65,7% delle imprese del terziario ritiene di essere penalizzato dall’abusivismo e dalla contraffazione. Il dato è superiore a quello nazionale pari al 60,1%.

Misure di protezione. L’84,6% delle imprese ha investito in misure di sicurezza, in particolare in sistemi di videosorveglianza e di allarmi antifurto. Valore superiore al dato nazionale (82,9%).