“Situazione sempre più critica nei Pronto soccorso della provincia di Ragusa”

La denuncia del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna non fa sconti ai vertici dell'Asp

“Sempre più drammatica la situazione dei servizi di emergenza-urgenza in provincia di Ragusa. Dopo l’intollerabile deficienza in cui versano i servizi di emergenza urgenza del Comune di Pozzallo, inaccettabile è anche la condizione in cui versano i tre Pronto soccorso del nostro territorio provinciale”. E’ la denuncia del sindaco Roberto Ammatuna. Il quale aggiunge: “Alla fine di questo mese, scade la convenzione con la cooperativa che fornisce alcune unità mediche al pronto soccorso di Modica e Vittoria. Considerato che il numero dei pazienti nella stagione estiva aumenta di molto, rispetto agli altri mesi dell’anno e considerato che le inaccettabili e lunghissime ore di attesa tendono ad allungarsi sempre di più e in alcuni casi si protraggono anche per giorni, occorre capire come intende affrontare la grave situazione creatasi l’Asp di Ragusa”.