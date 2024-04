Sopralluogo al canile comunale di Vittoria, il consigliere Scuderi: “Struttura in stato precario”

Attualità

La denuncia dopo l'intervento sul posto della commissione Affari generali

“Come componente della commissione Affari generali, assieme agli altri commissari, abbiamo effettuato un sopralluogo al canile comunale per renderci conto di persona di come stanno le cose”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, sottolineando come la narrazione della giunta municipale, che tra l’altro non ha mai risposto presente alle convocazioni della suddetta commissione, sembra assolutamente non aderente rispetto alle problematiche segnalate.