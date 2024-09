Sospesa attività di ristorazione nel Ragusano: cinque lavoratori su 14 impiegati erano in nero

Cronaca

Irrogate sanzioni amministrative per oltre 12mila euro

Gli ispettori del lavoro dell’Inl del contingente Sicilia hanno effettuato nei giorni scorsi un’attività di controllo in diversi locali esercenti attività di ristorazione in un centro della provincia di Ragusa. Nel corso degli accessi, resi necessari per garantire la salvaguardia delle norme a tutela dei lavoratori, i funzionari ispettivi hanno accertato all’interno di un locale prestazione di manodopera sommersa: su quattordici lavoratori impiegati, cinque sono risultati in nero. Nei confronti dei titolari della società è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.