Spaccio di droga a Scicli e a Modica, processo Delivery: dodici condanne e un’assoluzione in Appello

Attualità

Parzialmente riformate le condanne in primo grado. L'operazione era stata messa a segno nel 2021 dai carabinieri della Compagnia della città della Contea

E’ finito con dodici condanne e una assoluzione il processo davanti alla Terza Sezione della Corte d’Appello di Catania (presidente Francesca Cercone) per gli imputati raggiunti il 22 gennaio del 2021 dall’ordinanza cautelare, di cui due in carcere, per detenzione e spaccio di stupefacenti, al termine dell’operazione dei carabinieri della Compagnia di Modica denominata “Delivery”. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire diversi episodi di cessione di stupefacenti avvenuti a Modica e Scicli, a partire dal maggio 2019 e fino ai primi mesi. Sconto di pena per Rita Cangialosi, 74 anni, nata a Torretta (Palermo) ma residente a Scicli, condannata a 4 anni ed 8 mesi (il gup di Ragusa l’aveva condannata a 6 anni e 8 mesi).