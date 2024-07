Spiaggia di Caucana (Santa Croce), vandalizzate le sculture del maestro La Raffa

Attualità

Condanna unanime per il gesto di alcuni soggetti non ancora identificati

Aveva cercato di trasformare la spiaggia di Caucana in un luogo dove si respira arte. È ciò che aveva cercato di fare Raffaele La Raffa, ultraottantenne di Comiso, che aveva reso dei massi informi delle preziose sculture in pietra. Qualcuno, però, i soliti idioti invero, ha deciso che potesse bastare. E ha vandalizzato una serie di sculture. L’allarme è stato lanciato da Gianni Giacchi, altro cultore dell’arte, sul suo profilo Facebook. Numerosi gli attestati di indignazione per quello che è accaduto.