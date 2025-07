Stipendi lavoratori Asu, il deputato modicano all’Ars Abbate: “Un segnale necessario e atteso il pagamento delle mensilità di maggio e giugno”

Attualità

A essere interessate 1858 unità non stabilizzate

Buone notizie per i 1858 lavoratori Asu non stabilizzati in Sicilia. Sono state sbloccate le mensilità di maggio (integrazione) e giugno (completa), attese con ansia. Questo risultato è frutto di un intenso lavoro e dialogo fra l’assessorato al Lavoro e la Ragioneria regionale. La situazione dei lavoratori Asu, impegnati in servizi essenziali per la comunità, era diventata critica a causa del ritardo nell’erogazione di queste spettanze. Un ritardo che, come spesso accade, aveva generato non poca preoccupazione tra le famiglie interessate. Grazie a questa azione mirata, sono stati superati gli impedimenti burocratici e procedurali che avevano finora impedito l’erogazione delle somme dovute.