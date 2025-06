Stop all’Addizionale Comunale sui biglietti aerei per gli aeroporti minori, la Sac: «Comiso più competitivo»

la norma

La norma contenuta nella manivrina approvata dall'ìArs

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato la mini manovra finanziaria che prevede tra le altre cose la cancellazione della tassa addizionale comunale sui biglietti aerei per i quattro aeroporti minori siciliani di Comiso, Trapani, Pantelleria e Lampedusa.

«Con l’abolizione dell’addizionale comunale, l’aeroporto di Comiso potrà beneficiare di una spinta significativa per la sua competitività – afferma Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso – questa misura offre un’opportunità importante per attrarre compagnie aeree, incrementare il numero di voli e generare ricadute positive per il nostro territorio, dal turismo alle imprese locali. Questo traguardo rappresenta il risultato di una collaborazione profonda e costante con le Istituzioni regionali. Un sincero ringraziamento va al presidente Renato Schifani per il suo sostegno e la visione strategica, che sono stati determinanti per il successo di questa iniziativa. Inoltre, desidero esprimere i miei ringraziamenti all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, il cui impegno costante e la sinergia con i governi regionali e nazionali hanno contribuito in modo decisivo alla promozione dello scalo di Comiso, grazie anche alla pubblicazione dei bandi per la continuità territoriale, un altro traguardo fondamentale per i siciliani. Un sentito ringraziamento – aggiunge Torrisi – va al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, e a tutti i membri dell’Ars per aver approvato questa misura, fortemente voluta dal Governo Schifani. A conferma dell’impegno continuo delle Istituzioni regionali nel sostenere lo sviluppo dello scalo ibleo, sono stati inoltre stanziati 47 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali. Di questi, 20 milioni saranno destinati alla realizzazione della piattaforma cargo, mentre altri 27 milioni sono previsti nell’ambito del piano Fsc 2021-2027 per ulteriori interventi di sviluppo. Sono poi previsti – conclude Torrissi – investimenti specifici per potenziare i collegamenti intermodali, un passaggio cruciale per favorire la crescita e l’integrazione del nostro territorio», ha concluso Nico Torrisi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA