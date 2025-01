Strade flagellate dal maltempo, Ragusa in movimento: “Ci sono ancora alcune anomalie da risolvere”

Attualità

Chiavola: "Qualche problema in prossimità di San Giacomo e nelle strade di collegamento verso Giarratana e verso Modica"

“Il maltempo di questi ultimi giorni si è rivelato più pesante del solito. Grazie ai vigili del fuoco, agli uomini della protezione civile comunale, alla polizia municipale e alle forze dell’ordine in genere si è riuscito a evitare che le ripercussioni potessero essere molto più pesanti. Va sottolineato come la loro azione sia servita a dare risposte all’intero territorio comunale, flagellato dai venti del ciclone Gabri. Ci sono, però, alcune anomalie da sistemare”. Lo dice il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola (nella foto), che punta l’attenzione soprattutto su alcune tra queste.