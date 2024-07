Strage di Vittoria, le salme di Mariam e Sameh faranno rientro in Tunisia

Attualità

Martedì dall'ospedale di Vittoria a Gafsa. Stanno meglio il padre Kamel e l'altra sorella Oumaima

Le salme di Mariam Sassi e Sameh Zaouali (nella foto) faranno rientro in Tunisia, a Gafsa. Lo scrive su un post Facebook, Zouhaier Amor, responsabile della comunità islamica di Comiso Ar-Rahman che, immediatamente dopo la tragedia consumatasi a Vittoria, aveva contattato il consolato tunisino: “Finalmente tutte le procedure legali sono state completate e i loro corpi immacolati saranno trasportati nella loro madre patria Gafsa, martedì mattina, dall’ospedale di Vittoria. Chiediamo ad Allah – conclude – di benedirle con la Sua misericordia e che i Suoi giardini li abitino e ispirino le loro famiglie e coloro che hanno pazienza e tranquillità, e di affrettare la guarigione del resto della famiglia di Kamel Zaouali”.