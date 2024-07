Strage di Vittoria, proclamato il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Sameh e alla madre Mariam

Attualità

Alle 10 una cerimonia al cimitero comunale. Domani le salme in Tunisia

Questa mattina alle 10 ci sarà l’ultimo saluto per Sameh Zaouali e la madre Mariam Sassi presso il cimitero di Vittoria. Il Comune di Vittoria ha proclamato, per l’occasione, il lutto cittadino. Zouhaier Amor, responsabile della comunità islamica di Comiso ‘Ar-Rahman’, ha reso noto che “l’agenzia funebre incaricata dal Consolato tunisino ha spiegato che le salme saranno trasferite questa mattina da Vittoria a Palermo. Nel pomeriggio di oggi è previsto il viaggio da Palermo a Roma. Domani mattina, invece, da Roma in Tunisia”.