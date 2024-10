Studenti pendolari in provincia di Ragusa, Buscema (Iv): “La situazione non si è ancora risolta”

Attualità

Segnalati una serie di guasti: "Gli utenti continuano a pagare dazio"

“Sono in molti i cittadini che mi stanno chiedendo se la questione Ast si può dire risolta visto che, in questi giorni, le corse sono state riattivate proprio da parte dell’Azienda siciliana trasporti. In realtà, l’espressione risolta definitivamente rischia di non potere essere utilizzata. Anche perché risalgono a queste ore una serie di guasti che hanno lasciato a piedi gli studenti pendolari della nostra provincia. Ancora una volta”.