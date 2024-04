“Sulle ali dei libri” arriva anche a Pedalino

Società

La biblioteca Melfi della frazione di Comiso ospiterà il 23 aprile l'entusiasmante appuntamento rivolto ai bambini

“ Sulle ali dei libri”, incontro di letture rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni presso la biblioteca Melfi di Pedalino, martedì 23 aprile alle 16. “Si replica anche a Pedalino – spiega il sindaco Maria Rita Schembari – l’esperienza fatta presso la biblioteca Stanganelli di Comiso, poiché la nostra frazione non viene mai trascurata. La lettura, come abbiamo detto più volte, è un esercizio bellissimo, nel quale bisogna essere accompagnati da mani esperte. Genitori e insegnanti fanno tantissimo, la maggior parte del lavoro. A Lella Lombardo, una persona che riesce a leggere in maniera tale da affascinare il suo uditorio di ogni età, in particolare i più piccoli, il compito di completare questo avvio alla lettura. Quindi, ringrazio particolarmente l’assessore Giusi Cubisino che ha avuto questa bellissima idea e, ovviamente, Lella Lombardo che in maniera del tutto gratuita presta la sua opera per coinvolgere quanti più bambini e ragazzi possibili nel mondo affascinante della fantasia”(nella foto da sinistra Cubisino e il sindaco Schembari).

“Sono sempre più convinta che progetti del genere siano importanti per avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubisino -. La lettura può innescare un processo di riflessione e cambiamento, sappiamo che svolge questo ruolo attraverso l’immedesimazione nella storia narrata e la capacità di sviluppare empatia nei confronti dei personaggi. Proprio per tale capacità trasformativa, la lettura di libri deve portare noi adulti, gli educatori ed gli esperti a delle riflessioni fondamentali che possano veramente contribuire ad un cambiamento sociale. Quindi noi andremo avanti su questa strada perché questo è uno dei nostri obiettivi”.