Supplente su posto di sostegno, la Cisl Scuola Ragusa Siracusa: “Problema serio, soluzione sbagliata”

Attualità

Il segretario generale Paolo Sanzaro illustra nel dettaglio come stanno le cose

“Le disposizioni volte a consentire la conferma del supplente su posto di sostegno per favorire la continuità didattica, fortemente criticate in più occasioni dalla Cisl Scuola, scaturiscono da una successione di atti normativi aventi origine dalla legge 107/2015, cui fece seguito nel 2017 un decreto legislativo, successivamente modificato in alcune parti dal decreto-legge 21 maggio 2024. n. 71 (convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106)”.

E’ quanto sottolinea il segretario generale della Cisl Scuola Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro (nella foto), affrontando un argomento molto delicato. “L’ultimo atto, il Dm 26.2.2925, n.32 – spiega ancora – è quello che dà attuazione a quanto stabilisce il Dl 71/2024, attraverso modalità che sono illustrate da una specifica nota a firma del capo dipartimento per il sistema educativo e di istruzione del Mim. E’ opportuno chiarire che l’ufficio sindacale-legale della Cisl Scuola nazionale ha predisposto sull’argomento una scheda di lettura nella quale, oltre alle valutazioni politiche e a una più dettagliata ricostruzione dell’excursus normativo sinteticamente descritto, vengono illustrati i punti salienti del Dm 32 e le conseguenti indicazioni contenute nella nota del capo dipartimento istruzione, che costituiscono un punto di riferimento essenziale per quanti sono interessati e coinvolti, a diverso titolo (docenti, dirigenti, famiglie degli alunni), nella complessa procedura da seguire per dare attuazione alle disposizioni sulla possibile conferma dei supplenti”.