Teatro comunale di Vittoria, il senatore Sallemi risponde all’invito dell’assessore Monello

Attualità

"Pronti a fare del nostro meglio quando sul tavolo vi sono gli interessi della città e dei vittoriesi"

In merito alla nota stampa dell’assessore del Comune di Vittoria, Paolo Monello, riguardante il Teatro Comunale, il senatore Salvo Sallemi (nella foto) dichiara: “Quando sul tavolo vi sono gli interessi di Vittoria e dei vittoriesi sono il primo a fornire concretamente impegno, disponibilità e strumenti per raggiungere obiettivi che possano far crescere tutta la comunità. Auspico che questa mia – sempre concreta disponibilità – venga colta dall’amministrazione comunale attraverso un dialogo su canali istituzionali e che, quindi, non può avvenire esclusivamente tramite post sui social network o comunicati stampa”.