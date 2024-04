Teatro comunale di Vittoria, l’amministrazione chiede al governo nazionale che sia classificato come monumento nazionale

Attualità

L'assessore Monello sollecita il supporto del senatore Sallemi

A seguito dell’approvazione alla Camera dei Deputati di un ordine del giorno sulla dichiarazione di: Monumenti Nazionali riguardanti i Teatri di Avola, Noto e Siracusa, costruiti alla fine dell’800, l’Amministrazione Comunale di Vittoria ha deciso di presentare richiesta al Governo per l’inserimento del Teatro “Vittoria Colonna” nell’ambito di tale classificazione.“Il teatro comunale di Vittoria costruito tra il 1871 ed il 1877 e definito dallo storico dell’arte Bernard Berenson uno dei migliori esempi di stile neoclassico – ha dichiarato l’assessore ai Beni e alle Attività culturali, Paolo Monello – può di certo ambire a ottenere lo stesso riconoscimento dei teatri di Avola, Noto e Siracusa. L’Amministrazione Comunale di Vittoria nei prossimi giorni approverà una apposita deliberazione, per avanzare formale richiesta al Governo nazionale, affinché nel provvedimento, relativo ai teatri di Noto, Avola e Siracusa, venga inserito anche il Vittoria Colonna. Siamo certi che la richiesta dell’Amministrazione sarà fatta propria dal senatore vittoriese Salvo Sallemi, al quale siamo disponibili a fornir tutta la documentazione storica, necessaria per suffragare tale richiesta”.

