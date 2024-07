Teatro in spiaggia a Scoglitti, tutto pronto per la “prima” al circolo velico Anemos

Spettacoli

Sparacino, Abela e Arrabito portano in scena l'esilarante commedia "Giro di vite"

Tutto pronto per l’esordio. Al via domani la rassegna di teatro comico al circolo velico Anemos di Scoglitti. Un appuntamento da non perdere con il “Teatro in spiaggia”, il format che, fatto crescere lungo la costa iblea dal direttore artistico Maurizio Nicastro, si è tramutato in un must imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere dei momenti di sana spensieratezza e allegria nel pieno della stagione estiva. La rassegna, infatti, consta di quattro appuntamenti.