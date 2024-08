Teatro in spiaggia a Scoglitti, ultimo appuntamento ancora da applausi

Spettacoli

E' stato proposto l'ultimo lavoro di Maurizio Nicastro dal titolo "Gobba a levante (jella calante)"

Ha chiuso con un altro pienone la rassegna “Teatro in spiaggia” che, ospitata al circolo velico Anemos, ha fatto registrare l’interesse del pubblico, sancendo la bontà di una formula che, ideata dal direttore artistico, Maurizio Nicastro, ha sempre raccolto l’interesse di tutti coloro che si sono avvicinati a questa manifestazione. Il grande successo dell’ultima rappresentazione in cartellone, tra l’altro, è stato evidenziato dalle numerose risate registrate e dai vari applausi che hanno permesso di chiudere in bellezza questo suggestivo appuntamento in riva al mare.