Teatro Naselli a Comiso, la stagione continua con Ibsen

Spettacoli

Questa sera lo straordinario appuntamento ideato e diretto da Rajeev Badhan. Sipario aperto dalle 21

La nuova stagione di prosa del Teatro Naselli di Comiso, la dodicesima gestita dall’associazione culturale “La Girandola” diretta da Alessandro Di Salvo (nella foto con il sindaco Maria Rita Schembari), si è aperta tra applausi e divertimento. Pippo Pattavina ha entusiasmato i numerosi spettatori con la sua magistrale interpretazione de “Il ratto delle Sabine”di Franz von Schön. L’attore e regista, icona del teatro siciliano e nazionale, ha guidato un cast di altissimo livello formato da Raffaella Bella, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giampaolo Romania, Mariarita Sgarlato, Riccardo Maria Tarci e Aldo Toscano, conquistando la platea con questa commedia esilarante e dal ritmo impeccabile.

Il sipario del teatro comisano si riapre questo giovedì sera 21 novembre alle ore 21 su un altro spettacolo di grande rilievo, “Quando noi morti ci risvegliamo” da Henrik Ibsen, ideato e diretto da Rajeev Badhan. L’opera, produzione SlowMachine con il sostegno del MiC, propone una rilettura dell’ultimo testo scritto dal drammaturgo norvegese. Attraverso un uso innovativo delle tecnologie, Rajeev Badhan, insieme un cast composto da Alberto Baraghini, Rebecca Sisti, Elena Strada ed Enrico Malatesta (percussioni, oggetti e dispositivi sonori), esplora l’intreccio tra arte e vita, invitando lo spettatore a una riflessione intima e profonda. La componente visiva è affidata ai video curati dallo stesso regista, proseguendo una ricerca artistica che mescola teatro e multimedialità, già avviata con lo spettacolo “Le notti bianche” di Dostoevskij.