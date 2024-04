Telesorveglianza a Vittoria e a Scoglitti, consegnati i lavori

Attualità

L'assessore Nicastro: "Fondi pari a 250mila euro. Il primo Comune, tra quelli iblei interessati da provvedimenti analoghi, ad avere operato in questo senso"

Consegnati i lavori per la realizzazione della rete di videosorveglianza a Vittoria e a Scoglitti. L’adempimento è stato espletato nei confronti della ditta aggiudicataria, la Cat srl di Ragusa. I fondi sono pari a 250mila euro e rientrano nel contesto del Poc Legalità 2014-2020 per il “Progetto Vittoria Sicura”. “L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aiello – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro (nella foto) – si era intestata da subito questo percorso e, grazie ai tecnici dell’assessorato e al personale della Cuc, è riuscita nell’intento. Tra l’altro con risultati meritevoli considerato che siamo stati il primo Comune, tra quelli interessati da provvedimenti analoghi, ad avere operato in questo senso. La nostra è una città che, al di là del grande lavoro svolto dalle forze dell’ordine, ha bisogno di potere contare su una rete di telesorveglianza all’altezza della situazione. Ecco perché ci siamo subito adoperati per dare una risposta ai cittadini, per accrescere il più possibile la loro percezione di sicurezza. Oggi, con l’aggiudicazione di questi lavori, abbiamo compiuto un altro passo in avanti, contribuendo a mettere un posto un aspetto di cui nessuno, ormai da anni, si era occupato. In attesa che dal governo nazionale arrivino risposte sugli incrementi degli organici delle forze dell’ordine, noi, come Comune, ci siamo adoperati in maniera concreta. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo obiettivo. E, naturalmente, monitoreremo le procedure perché il traguardo possa essere tagliato nei tempi previsti. Ringraziamo, altresì, la Prefettura e tutte le forze dell’ordine per il supporto e per l’attività di supervisione attuata”.