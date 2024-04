Tentata violenza sessuale a Ragusa, la vittima riconosce l’indagato

Cronaca

Incidente probatorio al Tribunare per cristallizzare la testimonianza della 16enne nordafricana

Si è svolto nell’aula G del Tribunale di Ragusa l’incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della sedicenne nordafricana vittima di violenza sessuale. Episodio avvenuto il 24 gennaio scorso a Ragusa. E’ stato il pubblico ministero Silvia Giarrizzo a chiedere di acquisire la prova anticipata. La testimonianza raccolta davanti al gip del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Ignaccolo, alla presenza di una psicologa e degli interpreti: in lingua araba per la parte offesa, albanese per l’indagato. La sedicenne in aula ha incrociato lo sguardo dell’indagato confermando le accuse.