Terremoto sull’aeroporto di Comiso, Aeroitalia decide di lasciare

Attualità

La cancellazione dei voli a partire dal 15 dicembre di quest'anno

Terremoto sull’aeroporto di Comiso. Proprio alla vigilia dell’incontro previsto per domani e chiamato a parlare del futuro dell’aeroscalo ibleo arriva la notizia che Aeroitalia cancellerà tutti i voli su Comiso a partire da gennaio prossimo.

“Aeroitalia non si sente inferiore a nessun’altra compagnia aerea. Nonostante i nostri sforzi per sostenere e valorizzare il territorio di Comiso, dobbiamo constatare con rammarico che il nostro impegno non è stato adeguatamente riconosciuto dalla comunità e dal contesto operativo locale. Questa mancanza di apprezzamento ha reso insostenibile il proseguimento delle nostre operazioni in quest’area”. Con queste parole l’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri annuncia la cancellazione dei voli su Comiso a partire dal 15 dicembre.