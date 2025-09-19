Tir si ribalta sulla Pozzallo-Ispica, strada bloccata al traffico nel corso della notte

Cronaca

L'intervento di rimozione del mezzo è durato a lungo perché alquanto complesso

Nella notte, un grave incidente ha bloccato la circolazione sulla strada che collega Pozzallo e Ispica. Per cause ancora in corso di accertamento, un autoarticolato si è ribaltato, finendo di traverso sulla carreggiata e rendendo impossibile il transito dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia stradale e diverse squadre dei vigili del fuoco. Il lavoro per rimuovere il mezzo pesante è stato lungo e complesso, durato per tutta la notte, e ha richiesto l’uso di attrezzature speciali. Al momento, le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare lo stato di salute del conducente. Le operazioni di ripristino della viabilità sono tuttora in corso.

