Torna a Ragusa “La Sicilia, danza Csen”

La quinta edizione è in programma domenica 23 marzo al teatro Tenda

La danza accademica torna protagonista. Con un grande appuntamento a respiro internazionale, straordinaria vetrina per le scuole di tutta la Sicilia e anche oltre. E’ in programma domenica 23 marzo a partire dalle 9,30 “La Sicilia, danza Csen” che celebra la quinta edizione nuovamente al teatro Tenda di contrada Tabuna a Ragusa dopo il grande successo registrato negli anni scorsi. L’iniziativa è promossa dal comitato provinciale Csen con il patrocinio del Comune di Ragusa. Anche stavolta, la giuria internazionale è di primissimo livello. Direttore artistico del concorso è stato riconfermato Dario Biuso, artistic director of the Koreos Ballet Company oltre che coreografo e giurato internazionale in Inghilterra, Germania, Russia, Spagna e Italia e direttore artistico per eventi internazionali. Componenti della giuria saranno poi Elisa Carrillo Cabrera, principal ballet dancer allo Staatsballett di Berlino e ambasciatrice culturale del Messico; Stephen Delattre, coreografo internazionale e direttore artistico della compagnia Delattre dance company ed Evolution dance platform; Angela Malan, membro fondatore del South african ballet theatre, docente internazionale in prestigiose compagnie tra cui Royal Ballet and Opera, London e Royal danish ballet, Copenaghen. Per informazioni è possibile contattare il 391.3802797, 338.8461763, 329.5535423 oppure inviare una mail a segreteriacsen.ragusa@gmail.com.