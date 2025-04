Torna la rassegna “Ragusa ride” con gli Amici del teatro di Vittoria

Spettacoli

Domenica alla Badia sarà portata in scena la nuova commedia dal titolo "I soliti sospetti"

Torna, domenica 6 aprile, l’atteso appuntamento al teatro Badia di corso Italia 103 con Ragusa Ride. Stiamo parlando della rassegna all’insegna della spensieratezza e del buonumore rivolta a chi vuole trascorrere un pomeriggio senza pensieri, soltanto con il precipuo intento di divertirsi. Sarà proposta sul palcoscenico, infatti, la nuovissima commedia interpretata dalla compagnia Amici del teatro di Vittoria (nella foto di repertorio con Maurizio Nicastro) e che ha per titolo “I soliti sospetti”.