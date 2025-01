Torna “Ragusa ride”, sul palco la compagnia Piccolo Borgo Antico di Lipari

Società

Domenica alle 18,30 al teatro Badia in scena la commedia in tre atti dal titolo "Morte apparente"

Torna Ragusa Ride. Domenica alle 18,30, sul palcoscenico del teatro Badia di corso Italia 103, sarà rappresentata la divertentissima commedia in tre atti dal titolo “Morte apparente” scritta da Daniele Russo. Sarà portata in scena dalla compagnia Piccolo Borgo Antico di Lipari. Il costo del biglietto è 12,50 euro, prenotazioni al 333.4183893. Una spassosa interpretazione quella a cui darà vita il cast peloritano che non vede l’ora di intrattenere il pubblico con le proprie trovate pirotecniche e giocando sempre sul filo degli equivoci. Insomma, un appuntamento che si annuncia entusiasmante, il modo migliore per iniziare l’anno all’insegna della spensieratezza. La regia sarà curata da Tindara Falanga.