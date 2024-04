Tra dolore, silenzio e preghiera il Venerdì santo nella città antica di Ragusa

Società

Domani sera alle 20 dal duomo di San Giorgio la processione con il Cristo morto e l'Addolorata

Dio fatto uomo, morto per i nostri peccati. Un Dio che muore di una morte miserevole e umiliante. Una morte che sembra la fine di tutto ma che in realtà è l’inizio e il compimento di ogni cosa. Il Venerdì Santo a Ibla è forse il momento più atteso ed emozionante di tutto l’anno. In questo giorno, sin dal 1500 e dalla dominazione spagnola del XVII secolo, la città antica vive momenti intensi con la solenne processione che conduce il Cristo morto e la Vergine Addolorata per le meste stradine iblee.