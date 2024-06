Tragedia di Vittoria, il Comune proclama il lutto cittadino

Attualità

La decisione comunicata dal sindaco Francesco Aiello

“Esprimiamo profondo cordoglio per quanto accaduto questa mattina in città. Un trentenne ha appiccato il fuoco in casa con l’intento di uccidere i suoi familiari: mamma, papà e due sorelle. L’intera collettività è vicina alla famiglia in questo momento di immenso dolore. L’Amministrazione comunale si mette a disposizione per i bisogni di questo tragico momento. Proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei funerali” ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello. Profondo cordoglio da parte di tutta la Giunta Comunale.

