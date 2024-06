Tragedia di Vittoria, il giovane accusato di avere messo al rogo l’abitazione e di avere causato la morte della madre e della sorella maggiore è in stato di fermo e dovrà comparire dinanzi al gip

Cronaca

Attualmente si trova detenuto nella casa circondariale di Ragusa

Comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa tra domani e lunedì il tunisino posto in stato di fermo di indiziato di delitto alle 21,15 di giovedì dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria insieme ai colleghi della Squadra mobile di Ragusa. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a firma del pubblico ministero Martina Dall’Amico, ai danni di Wajdi Zaouali (nella foto), nato in Tunisia, 30 anni, residente a Vittoria, in piazza Unità D’Italia 19, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per altra causa.

Il trentenne è ritenuto responsabile dei reati di “omicidio plurimo e tentato omicidio” commessi nella notte tra mercoledì e giovedì, perché cospargendo di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso dell’abitazione stabilmente occupata dal padre, dalla madre e dalle sorelle ed appiccando il fuoco con un accendino, causava la morte della madre Mariem Sassi e della sorella Sameh a causa delle gravi ustioni subite, altresì compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del padre Kamel e della sorella Omaima; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo intervenuti in soccorso i vicini di casa ed i soccorritori. I due, attualmente, versano in gravi condizioni.