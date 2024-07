Tragedia di Vittoria, il trasporto delle salme della mamma e della figlia maggiore sarà ritardato di 48 ore

Attualità

La decisione è stata comunicata dal consolato tunisino dopo avere preso atto di alcuni problemi logistici da parte dell'agenzia funebre di Palermo che è stata incaricata

L’agenzia funebre di Palermo, incaricata dal consolato tunisino, ha comunicato questa mattina a Zouhaier Amor, responsabile della comunità islamica di Comiso Ar-Rahman, “che le salme di Mariam Sassi e Sameh Zaouali (entrambe nella foto), per problemi logistici, non saranno trasferite oggi ma nella giornata di mercoledì dall’ospedale di Vittoria – spiega Amor – a Palermo per, poi, essere trasferite giovedì da Roma a Tunisi e, infine, a Gafsa, la loro città d’origine, dove i familiari le attendono per poter procedere alle esequie”.

