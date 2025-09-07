Tragico incidente sulla Ispica-Pachino, muore un 24enne

Cronaca

L'impatto è stato violentissimo e le conseguenze purtroppo irreparabili

Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato sulla strada provinciale Ispica-Pachino. Un ragazzo marocchino di 24 anni ha perso la vita in seguito alle ferite riportate in un sinistro stradale a bordo di un’auto alla cui guida era il padre. Trasportato in emergenza al Maggiore di Modica, è stato ricoverato in condizioni disperate.

L’impatto è stato violentissimo e le conseguenze purtroppo irreparabili. Era stato ricoverato in rianimazione ma, a causa delle ferite riportate, è morto nel pomeriggio di ieri. La notizia ha gettato nello sconforto amici e conoscenti oltre all’intera comunità ispicese dove il giovane abitava con la famiglia. Le ferite riportate nello schianto si sono, purtroppo, rivelate fatali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA