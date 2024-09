Trasporti studenti pendolari nell’area iblea, ripristinato il servizio dell’Ast sulla tratta Modica-Ispica-Pozzallo-Ragusa

Attualità

La decisione della Regione dopo l'intervento del prefetto e del Libero consorzio

Alle 13,30 è stato pubblicato il decreto dell’assessorato regionale Infrastrutture che, revocando l’incarico ad Etna trasporti, ha ripristinato il servizio di Azienda siciliana trasporti sulla tratta Modica-Ispica-Pozzallo-Ragusa.

Di seguito alle istanze promosse dal prefetto di Ragusa, e grazie anche all’interessamento del commissario straordinario del Libero consorzio, Patrizia Valenti, il dipartimento regionale Infrastrutture ha provveduto a ripristinare il servizio. Nei giorni scorsi il prefetto aveva riunito i dirigenti delle scuole secondarie nel tentativo di ricercare soluzioni a questa crisi sui trasporti che ha paralizzato il mondo della scuola, lasciando a casa centinaia di studenti, impossibilitati a raggiungere la sede scolastica.