Trasporto pubblico locale a Ragusa, Chiavola: “Che riscontri abbiamo?”

Attualità

Il presidente dell'associazione politico culturale RiM sollecita dati all'assessore al ramo

“Dopo qualche mese necessario per la stabilizzazione del sistema, crediamo sia arrivato il momento di tracciare un primo bilancio. Come sta andando il trasporto pubblico locale in città dopo che l’Ast è stata sostituita con una ditta privata? Che riscontri ci sono? E, soprattutto, i ragusani stanno rispondendo presente alle sollecitazioni programmate dall’amministrazione comunale?”. Sono questi gli interrogativi che il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, rivolge all’indirizzo dell’amministrazione comunale e, in particolare, dell’assessore al ramo.