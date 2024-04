Trasporto pubblico locale a Ragusa, servizio in fase di aggiudicazione. Firrincieli (m5S): “Ma ai disabili ci avete pensato?”

Attualità

"Non risulta nulla in proposito nel bando pubblicato dal Comune"

“Trasporto pubblico locale, ci risulta che il servizio sia in fase di aggiudicazione a una ditta che ha proposto un ribasso pari quasi al doppio rispetto all’altra che ha partecipato. Una circostanza che stupisce ma, tant’è, si vede che chi ha proposto il ribasso più elevato si è fatto i conti in un modo completamente diverso da come ce li eravamo fatti noi e, per la verità, anche l’altra ditta”. Lo dice il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli (nella foto sotto), che sottolinea come continuerà a vigilare sulla questione affinché “chi si è aggiudicato il servizio lo fornisca di livello e, soprattutto, con gli importi con cui se lo è aggiudicato. Detto ciò, vogliamo, in questa occasione, evidenziare un’altra questione e cioè che, con riferimento al servizio in questione, nulla abbiamo letto nel bando con riferimento alle barriere architettoniche e alla possibilità di accesso per i disabili e per gli ipovedenti”.