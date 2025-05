Trenta associazioni della città di Ragusa promuovono un momento dedicato alla pace

Attualità

L'appuntamento è per venerdì pomeriggio alle 18,30 in piazza San Giovanni

La Pace è un bene augurato in tutto il mondo, a tutte le latitudini da tutte le religioni…

“Gli Ebrei e i Musulmani – è scritto in una nota – si salutano allo stesso modo Shalom e Salam, così come san Francesco che augurava Pace e Bene, eppure sembra che l’augurio sia limitato alla propria gente, quasi un privilegio esclusivo di cui godere in quanto appartenenti a un popolo, a una stirpe, a una religione… purtroppo la storia e l’esperienza di vita ci dicono che quel bene o è condiviso o semplicemente non è”.

“Perché la pace non è assenza di guerre – è chiarito ancora – è una condizione interiore che può crescere ed affermarsi solo in assenza di ingiustizia e in assenza di odio, altrimenti si coltiverà sempre l’odio e la rivalsa che farà riesplodere la violenza alla prima occasione. Non a caso Paolo VI quando nel 1967 instituì l’apposito dicastero lo nominò “Consiglio Pontificio Giustizia e Pace”. Invece assistiamo all’irrilevanza delle norme internazionali e allo smantellamento delle istituzioni sovranazionali che con fatica e con grandi limiti, ma con tenacia, hanno cercato di affermare la giustizia, (Onu, Corte Penale Internazionale etc).

Non è un caso se di pari passo fioriscono ovunque conflitti (se ne contano 56) in quella che il compianto Papa Francesco ha definito una “guerra mondiale a pezzi”; conflitti con un carico drammatico di vittime e con l’aggravante della totale indifferenza tra obiettivi civili e militari; coinvolgere bambini, anziani, abitazioni civili, scuole, ospedali oramai è prassi quotidiana di cui non si sente neanche il peso della colpa.

Tutto sembra oramai lecito, a tutto ci stiamo cinicamente abituando, senza pensare che di tutto questo come civiltà ci sarà chiesto il conto, ci sarà chiesto: mentre tutto ciò accadeva dove eravate?

Non possiamo più tacere! Cessino i conflitti! Si torni al dialogo, anche allo scontro, ma allo scontro diplomatico.