Truffe agli anziani, i carabinieri di Ragusa forniscono le istruzioni per difendersi

Attualità

L'iniziativa dell'Anc con i vertici locali dell'Arma

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 maggio, i locali del Cral ibleo, su iniziativa del presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ragusa cav. Enzo Santo Buccheri, hanno ospitato un importante incontro con i vertici dell’Arma locale, invitata a dialogare con gli associati e la cittadinanza circa tematiche di grandi attualità quali le modalità di contrasto e difesa dal dilagante fenomeno criminale delle truffe in danno di persone a minorata difesa, soprattutto anziani, che sempre più colpiscono le fasce più deboli della popolazione.