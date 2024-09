Tunisino accoltellato a morte nel centro di Santa Croce Camerina, il rivale è ferito gravamente

la rissa

La lite in via Garibaldi a due passi dalle bancarelle di via Caucana

Un tunisino di 21 anni è stato ferito a morte sabato sera intorno alle 20, nel centro cittadino di Santa Croce Camerina. L’episodio è accaduto in via Garibaldi, angolo via Giardini, a pochi passi dalle bancarelle di via Caucana. Quanto accaduto è ancora tutto da decifrare.Sembra sia scoppiata una lite per futili motivi tra due connazionali. L’uomo ferito a morte si è accasciato privo di vita. L’altro è stato gravemente ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Ragusa. Indagano i carabinieri della compagnia di Ragusa in collaborazione con i militari del Nucleo investigativo. Il ragazzo è deceduto in seguito a ferite causate da arma da taglio, secondo quanto riporta il bollettino medico. I militari dell’Arma stanno cercando di comprendere chi ha sferrato i fendenti mortali. L’Amministrazione comunale ha deciso di interrompere lo spettacolo musicale che era previsto per i festeggiamenti in corso legati alla vigilia di Santa Rosalia. Sul posto anche la polizia locale che sta coadiuvando i militari dell’Arma per le indagini.

