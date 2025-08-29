Turismo a Ragusa, Firrincieli: “Il sindaco non rigiri la frittata”

Attualità

Il consigliere comunale m5S stigmatizza le recenti dichiarazioni del primo cittadino che "cerca di scaricare sugli operatori del comparto la mancanza di programmazione e di iniziative adeguate"

Il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, interviene con fermezza sulle recenti dichiarazioni del sindaco riguardo al calo delle presenze turistiche in città. In particolare, Firrincieli critica l’atteggiamento del primo cittadino, accusato di “rigirare la frittata” e di attribuire la responsabilità delle difficoltà del comparto agli operatori economici locali. “Trovo squallido e inaccettabile che il sindaco cerchi di scaricare sugli operatori turistici la mancanza di programmazione e di iniziative adeguate. Posso assicurare al nostro primo cittadino che, avendo io la possibilità di viaggiare in tutta la Sicilia e visitare realtà come Noto, Siracusa, Ortigia, Agrigento e Palermo, ho potuto constatare personalmente che, nonostante la qualità dei servizi non sia ovunque eccellente, questi luoghi sono sempre pieni di turisti. Ciò dimostra che la vera differenza la fa la capacità di attrarre flussi turistici attraverso una programmazione efficace e una pianificazione attenta”, dichiara Firrincieli.

Il consigliere sottolinea come la politica amministrativa debba essere il motore dello sviluppo turistico, creando le condizioni per un’offerta attrattiva e sostenibile. “Il turismo deve essere strettamente collegato allo sviluppo economico. Lo ribadisco da tempo, anche durante la discussione sul Piano regolatore mi sono espresso in questi termini: la pianificazione del territorio deve tenere conto dei flussi turistici e delle dinamiche del mercato. Purtroppo, la nostra città viene spesso ignorata da determinati target di visitatori che preferiscono fermarsi in altre località più strategicamente valorizzate”, aggiunge.