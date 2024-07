Tutti pazzi per Savita Russo, domani maxischermi a Ragusa e a Scicli per assistere al suo incontro alle Olimpiadi di Parigi

Judo

Grande fermento da parte delle amministrazioni comunali e degli sportivi nelle due città

Tutti pazzi per la judoka Savita Russo. Domani, a Ragusa, città di nascita dell’atleta, e a Scicli, città in cui si allena, sono stati organizzati due momenti per vivere unitariamente l’impegno della giovane iblea alle Olimpiadi di Parigi. “Per vivere insieme e supportare anche da qui il debutto olimpico della nostra Savita Russo martedì 30, dalle 10 di mattina in poi – scrive il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – proietteremo l’incontro: faremo quindi della Sala Congressi negli uffici comunali della zona artigianale (via Corrado Diquattro, questa la posizione https://maps.app.goo.gl/ZiFjENLEp5Li7pWR7?g_st=iwb) il raduno dei suoi sostenitori. Savita scenderà sul tatami al quarto incontro: chi vorrà potrà aspettarlo qui per viverlo tutti insieme”.