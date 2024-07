Tutto pronto (o quasi) per l’avvio della tratta su catamarano che collegherà l’isola di Malta al porto turistico di Marina di Ragusa

Attualità

A giorni si conoscerà la data per il primo "viaggio" ufficiale

Il RagusaXpress sarebbe pronto per la prima traversata ufficiale. Dopo che tutti i collaudi sono stati compiuti e le autorizzazioni concesse, il catamarano che collegherà l’isola dei cavalieri al porto turistico di Marina di Ragusa dovrebbe a breve compiere il suo primo percorso ufficiale. Non si conosce ancora quale la data del primo “viaggio”, ma la comunicazione sarà data per tempo allo scopo di consentire ai passeggeri di acquistare i biglietti. Al porto, poi, sarà attrezzato un gazebo che consentirà uno sbarco più agevole per chi arriverà dal catamarano (foto Luca Tumino).

